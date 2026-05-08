IBJは4月30日、「2025年 IBJ 成婚白書」の第四弾を発表した。同レポートは2025年1月1日〜12月31日、IBJ結婚相談所ネットワークにおいて活動し、成婚した会員1万9,112名の活動データを分析したもの。男性の年収帯別の成婚率男性の年収帯別の成婚率を分析したところ、年収500万円台を超えるタイミングで全体の平均値を上回り、年収600万以上で成婚率41.3%と一段階上がることがわかった。しかし、年収800万円以上では大きな伸びが見ら