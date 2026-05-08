大阪・関西万博で約60万人を動員し、大きな話題を呼んだ落合陽一氏プロデュースのパビリオン「null²（ヌルヌル）」が、横浜を舞台に新たな幕を開けます。2026年に横浜ランドマークタワー内へオープンする常設シアター「null²ⁿ（ヌルヌルネクサス）」と、2027年の「GREEN×EXPO 2027」に登場する風景変換彫刻「null⁴（テトラヌル）」の2拠点展開が発表されました。注目なのは、万博で17万人が体験したアプリ