お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が7日に自身のアメブロを更新。夫で元プロ野球選手の野球解説者・マック鈴木が振る舞った夕食を公開した。この日、小原は「昨日は淡路島からかえってきて、ランチは食べてないし、みんな腹ペコ！」と明かし「お父さんがバーベキューコンロで色々焼いてくれました！」とマックが夕食を準備してくれたことを報告。「サルサも作ってくれました！」とつづり「タコスナイト！！」とコメントした