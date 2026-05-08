兵庫県競馬組合は処分委員会を開催し、行政手続法に規定する手続きを経て8日、以下の通り処分を行ったと発表した。処分を受けるのは石堂響（26）、大柿一真（36）、大山龍太郎（22）、鴨宮祥行（32）、郄橋愛叶（19）、中田貴士（39）、長谷部駿弥（27）の計7騎手。当該騎手7人は以下の時期に西脇馬事公苑から競馬場への騎手移動用バス車内他において、騎手調整ルームに関する「委員長指示事項違反（調整ルームなどで