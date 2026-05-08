ティアンドエスグループが続急騰、一時約１６％高と値を飛ばし一気に２１７０円まで上昇、１月１９日の年初来高値２１３５円をブレイクし新値街道に躍り出た。大手企業を主要顧客に生産管理システムの受託開発・運用・保守をワンストップで手掛ける。先端半導体の生産ライン向けで実績が高く、ＮＡＮＤメモリーの専業大手であるキオクシアホールディングスとの連携が密接で投資マネーの視線を引きつけて