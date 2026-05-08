フィギュアスケート女子で全日本選手権2連覇の実績を持ち、現在はアイスダンスへと転向した紀平梨花選手（23）が2026年5月2日、自身のインスタグラムを更新。シックなオールブラックコーデを披露した。「素敵なものばかりでした」紀平選手は、「在モントリオール日本国総領事館から、生け花インターナショナル・オープニングセレモニーにご招待していただきました」と報告した。つづけて、「モントリオールにも、こんな風に日本を