作家で「BREAKINGDOWN」（ブレイキングダウン）にも多数出場し“アウトローのカリスマ”の異名を持った瓜田純士（46）が7日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。「ニューヨーク」屋敷裕政（40）のYouTubeでの発言が物議を醸している件について言及した。2日に開催された井上尚弥VS中谷潤人の“世紀の一戦”を観戦したという屋敷。「あれは芸術やで。何年も意識しとった相手とさ、凄い緊張やんか。その中で殴り合って、2人