第一三共ヘルスケアが値上げする「第一三共胃腸薬プラス」第一三共ヘルスケアは7日、「第一三共胃腸薬プラス」や塗るタイプの鎮痛消炎薬「ロキソニン」シリーズなど計19品目の希望小売価格を最大約40％引き上げると発表した。6月1日出荷分から対象とする。原材料や包装資材の価格高騰の長期化が理由で、中東情勢の混乱に伴うものではないとしている。48包入りの「第一三共胃腸薬プラス細粒」は2640円から2904円に、25グラム入