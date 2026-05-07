アンリツが高い。同社はきょう、英計測器メーカーのサールビー・タンダー・インストルメント（ＴＴｉ社）と販売契約を締結したと発表。これが材料視されているようだ。 同社は通信計測分野で培ってきたグローバルな販売・技術支援ネットワークを活用し、ＴＴｉ社製品の販売展開を推進。これにより、従来の通信計測分野に加え、汎用的な基本測定器分野でも製品ポートフォリ