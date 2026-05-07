OpenAIが2026年5月5日、ChatGPTの新しいデフォルトモデルとして「GPT-5.5 Instant」を発表しました。GPT-5.5 InstantはGPT-5.3 Instantを置き換えるモデルで、より正確で簡潔な回答、自然な会話、ユーザーに合わせた応答の改善が特徴です。GPT-5.5 Instant: smarter, clearer, and more personalized | OpenAIhttps://openai.com/index/gpt-5-5-instant/GPT-5.5 Instant System Card | OpenAIhttps://openai.com/index/gpt-5-5-ins