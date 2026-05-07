JRAは5日、「第67回宝塚記念」（6月14日、阪神芝2200メートル）のファン投票を7日から24日まで実施すると発表した。Web限定となりパソコン、スマートフォンで専用投票サイトから投票でき、投票者の中から抽選で「選べる豪華賞品セット」をはじめとする賞品が7000人に当たる。ファン投票結果の第1回中間発表は14日、第2回中間発表は21日、最終発表は28日となっている。宝塚記念は暑熱および梅雨の影響等を考慮し、昨年から