石原宏高環境相が福祉支援を巡る水俣病患者の要望に対応する意向を示した後、一転して「現実は難しい」と発言したことを巡り、患者側は7日、抗議文を6日付で提出したことを明らかにした。胎児性患者の金子雄二さん（70）は、熊本県水俣市の障害者支援事業による訪問入浴介護の利用を申請したが、介護保険サービスを利用できる65歳以上であることなどを理由に退けられた。金子さん側は、今月1日に営まれた犠牲者慰霊式に合わ