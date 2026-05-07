6日から7日にかけて大館市の南側の地域で相次いでクマが目撃されています。警察が注意を呼びかけています。大館警察署の調べによりますと6日午後7時15分ごろ、大館市山館字上野の民家敷地内にクマ1頭がいるのを、車で通りかかった大館市の40代の男性が目撃しました。クマの体長は約1.2メートルです。周辺の地域ではこれまでもたびたびクマの目撃情報が寄せられています。一方、7日午前7時半ごろには大館市池内字上野の市道に