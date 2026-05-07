ちょっとしたことで気分が乱れ、不安に引きずられてしまう人がいる。一方で、どんな状況でも感情を安定させ、淡々と前に進める人もいる。その差を分けているのは何だろう。医師で老年医学・栄養科学の専門家であるガブリエル・ライオン氏が書き、世界20か国以上で続々刊行されている『筋肉が全て━━健康・不老・メンタル、人生のすべてが変わる唯一の方法』からヒントを紹介しよう。（ダイヤモンド社書籍編集局・三浦岳）ネガティ