大型リゾート施設「ハウステンボス」（長崎県佐世保市）の高村耕太郎社長（52）は6日までに共同通信のインタビューに応じた。人気アニメ「エヴァンゲリオン」の屋内アトラクションに続き、目玉となる施設やショーを「年一つ、できれば二つのペースで導入したい」と意気込んだ。ハウステンボスは集客力強化に向けて大型投資を続けており、エヴァの新施設は成長戦略の第3弾として、4月24日にオープンした。高村氏は「エヴァは1