「坂上忍の勝たせてあげたいＴＶ第８０回日本選手権競輪」（日本テレビ）が６日、生放送され、２２歳のガールズケイリン選手が元ＳＫＥ４８・後藤楽々と函館ロケを行った様子がＶＴＲで流れた。白いワンピースに透け感のあるブラウンのジャケットで軽やかに登場したのは、２２歳の神戸暖稀羽（かんべ・ののは）＝北海道函館所属＝。北海道出身で、小学校６年の時に家族旅行で函館競輪場を訪れ、ケイリンに魅了され、親元を