猫がわざわざ『ダメなことをやる』3つの心理

猫は時々、詝今のはわざとでしょ詝と思える悪さをすることがあります。飼い主さんを困らせたいのでしょうか。それとももっと腹黒い悪意のようなものがあるのでしょうか。

結論から言うと、関係性が大きく拗れるような悪意はありません。ただこの行動には、猫ならではの理由や心境が隠れています。

理由によっては叱るだけでは不十分な場合があるので、『なぜ？』に注目してあげることが大切です。

ということで、ここでは『わざわざダメなことをやる』猫の心理を3つ紹介いたします。あわせて繰り返す理由や改善策も解説いたします。

1.本能が勝ってしまう

猫は人間のように理性を持って行動を律することができません。何事も本能が勝ってしまい、衝動的にダメなことをしてしまいます。

カーテンにじゃれたり、家具で爪を研ぐといった行動がまさしくいい例です。

こればかりは猫の習性に基づくものなので、単に叱るだけではやめてくれません。むしろ叱られることにストレスを覚え、より一層エスカレートするでしょう。

効果的な改善策としては、詝やっても良い詝を強化できる環境を整えることです。爪とぎには爪とぎ器を、じゃれることに関しては安全に遊べるおもちゃを用意してあげると良いでしょう。

楽しく本能が満たされれば、次第にダメなことをする頻度は減少します。

2.飼い主さんの気を引きたい

猫にも『甘えたい』『構ってほしい』という感情があります。

人間側がそのサインを無視したり、気づけなかったりすると詝望まないイタズラ詝に発展します。要は気を引こうとしているのです。

ここでの効果的な対策は、確実に構ってあげる時間を作ることです。猫はルーティンに沿って生活する生き物なので、遊びやスキンシップもそこに組み込んでみてください。

詝毎日必ず構ってくれる時間帯がある詝と理解し、納得ができるようになれば、自ずと悪さをする機会が減少します。

3.暇を持て余している

これまでの動機とは異なり、単に暇を持て余している場合もあります。

やることがないから障子に穴を開けて登ってしまう、偶然面白そうなものを発見したから転がしてみるなど、手持ち無沙汰が原因でも起こり得ます。

そんな詝孤独には強いけれど暇には弱い詝猫には、知育玩具やキャットタワーを提供してみてください。

程よい刺激によって退屈さがなくなれば、自然と悪さからは遠退いてくれるはずです。

まとめ

皆様の愛猫は、ダメだとわかっていても悪いことをしてしまうことはありますか？

チラチラとこちらを見ながら悪さをする猫は知能犯です。それがダメだということは理解しています。小憎らしいと思う前に、まずは動機や心境を探ってみましょう。そして理由に合った改善策を試してみてください。

猫は元来、非常に賢い動物です。賢さゆえにわざわざダメなことをすることがあると同時に、上手にシフトチェンジができればやめてくれる場合も多いです。

猫ならではの狩猟本能や、生活習慣を上手く活かしながら楽しくやめてもらえるといいですね。