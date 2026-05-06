ロックバンド、サカナクションのボーカル・ギター山口一郎（45）が5日深夜放送のニッポン放送「サカナクション山口一郎のオールナイトニッポン」（火曜深夜1時）に生出演。自身に大量のDMが寄せられていると明かした。山口は放送で「別に気にもしてない」と前置きした上で「中日ドラゴンズの話に関してはすごく牙を剥く人が多い。俺はドラゴンズが好きで、ドラゴンズのためだと思ってっていう気持ちが40％ぐらいある。残りの60％は