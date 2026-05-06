ロックバンド、サカナクションのボーカル・ギター山口一郎（45）が5日深夜放送のニッポン放送「サカナクション山口一郎のオールナイトニッポン」（火曜深夜1時）に生出演。自身に大量のDMが寄せられていると明かした。

山口は放送で「別に気にもしてない」と前置きした上で「中日ドラゴンズの話に関してはすごく牙を剥く人が多い。俺はドラゴンズが好きで、ドラゴンズのためだと思ってっていう気持ちが40％ぐらいある。残りの60％は自分が話したいだけなんだけど」と切り出した。

山口は熱烈な中日ファンとして知られ、現在はアンバサダーに就任。番組では「ドライチ ドラゴンズファンの一郎くん」がコーナー化されている。その中で、選手への誹謗中傷に警鐘を鳴らし、その発言がネットニュースとなり多数の反響があったという。

山口は「この間、いいこと言ったと思うんですよ、先週。ドラゴンズのことに関して。テレビの前で空振り三振してバカヤローとか言うのはいいけど、SNSでつぶやいちゃ駄目だよ？って。全然間違ってないですよね。それ言ったんですよ。本人前にして言ってみろと。福留孝介さん、デカイよと。目の前で言えるの？みたいな。この調子で言ったんですよ」と状況を説明。

「それに対してすごい文句言ってくる人たちがいて。『福留孝介には勝てないけどお前には勝てる』ってコメントが来た。俺に勝負に挑んでるの？ 俺には勝てるから文句言っていいってこと？ だったらたいていの人文句言えるわ。俺弱いから」と笑いながら語った。

さらに「言い分で、俺は球場で言ってるぞと。フェンスで守られてるよ、動物園のゴリラに『おいゴリラゴリラ』って言ってるのと一緒だぞ。何もないところで、目の前でお会いして言えるのかっていうことを、面白おかしく言ってるんだから、何で俺をいじめるの？」とおどけた。

「すごいんだよ、DMがさ。ささいなことでもそんなこと言う？ 俺が特別なのかな？」と投げかけた。

山口は先週のコーナーで「SNSとかでもめちゃくちゃ言われるじゃん、あれやめた方がいいよ、みんな？」と投げかけた上で「テレビの前で『バカヤロー！ 何その球振ってんだ！ 俺でも配球読めるよ！』っていうのは全然OKじゃん。それを何で君たちはつぶちゃいちゃうの？ 誰に向けてつぶやいてるの？ 誰に言ってるの？ 言う必要ないじゃん、自分の中で留めておこうよ」とリスナーに語りかけた。

「だって、本人を目の目にしたら言えないでしょ？」と指摘した上で「デカいよ、スゲーデカいよ。福留（孝介）さん、超デカかったから。みんな柳（裕也）投手小さいみたい思ってるでしょ？ デカいよ！ 会ってみなさい。俺は球場で会ってるから」と語った。「目の前にして言えないなら、つぶやくの、やめようよ」と続けた。