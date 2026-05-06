シンガー・ソングライターのあいみょん（31）が4日、Instagramのストーリーズを更新。おいしそうにビールを飲む、プライベート感満載の動画を公開した。【映像】あいみょん、腕のタトゥーが見える姿3月2日から4月21日まで東京、大阪、福岡などをまわるライブツアーを行っていた、あいみょん。4月16日に更新したXでは、タトゥーが“チラ見え”するライブのオフショットを公開しており、「新しいタトゥー入れた!?お花かな」「タ