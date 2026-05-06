マンチェスター・ユナイテッドが今夏の移籍市場で、中盤の全面刷新に乗り出すようだ。『Daily Mail』によると、クラブは中盤3選手の獲得に向け、総額1億5000万ポンド（約320億円）の予算を確保しているという。先日のリヴァプール戦勝利でチャンピオンズリーグ復帰を決め、1億ポンド超の増収が見込めることも後押しとなっている。すでにカゼミロの退団が決まっており、その後釜となる「ビッグネーム」に約8000万ポンドを投じる計画