ボートレース蒲郡の「中日スポーツ賞第５５回竹島弁天杯」は５日、準優勝戦が行われた。吉田裕平（２９＝愛知）は９Ｒ、インからコンマ０９の好スタートを決め１Ｍ先制。危なげなく逃げ切り、優出一番乗りを決めた。今節は２連率２９％の実績乏しい３２号機とタッグを組んだ。前検から手応えはいまひとつだったが、予選を８戦４勝の安定した走りで突破していた。レース後は「気圧が変わってペラを叩き変えて、全体に良くな