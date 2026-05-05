山形県酒田市山谷の山林で山菜採りに入ったまま3日朝から行方がわからなくなっている酒田市北俣の農業・久松幸雄さん（78）について、5日午前9時50分に久松さんとみられる1人の遺体が山林から発見されました。この事故は、3日午前8時半ごろ、久松さんが山菜採りのために1人で入山しその後、行方不明になっているものです。警察らは5日朝も8時ごろから捜索を行い、捜索の結果、午前9時50分ごろに久松さんとみられる1人の遺体を発見