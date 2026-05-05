LUV K RAFTが9月26日、徳間ジャパンコミュニケーションズより配信フルアルバムにてメジャーデビューすることが発表となった。LUV K RAFTはKAREN(Vo)、Mishu(Vo)、Masato Kitano(G, Manipulator)からなる女性ツインボーカルのユニット。ロック、ポップス、エレクトロなど、独自の感性で融合させた“Newミクスチャー”を武器としたトラックメイクは唯一無二の世界観を生み出している。配信フルアルバムは、これまでの活動で培ってき