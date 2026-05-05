山本舞香（28）がこどもの日の5日、インスタグラムを更新。人気ロックバンド「MY FIRST STORY」（マイファス）のボーカルで夫のHiro（32）との間の第1子妊娠を発表した。小さな子ども靴を掲げ「第一子を授かりました。日々、大切に過ごしていきたいと思います」とつづった。4月2日以来、1カ月ぶりの投稿で幸せの一報を報告した。マイファスは、2月26日にバンド活動の無期限休止を発表したが、Hiroも山本の投稿に、「いいね！」で反