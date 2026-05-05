総合転職サイト「エン転職」はこのほど、ユーザー962人を対象に「初めての転職でやってよかったこと・やっておけばよかったこと」についてアンケートを実施、結果を公表した。 【調査結果】求人情報の精査に退職するタイミングも…初めての転職「やってよかったこと」 これまでに転職をしたことはあるかを尋ねたところ、81％が「ある」と回答。年代別では、20代が50％、30代が76％、40代以上が85％と、年