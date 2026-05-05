ボクシング界で最も権威がある米老舗専門メディア「ザ・リング」は4日（日本時間5日）、全階級を通じた最強ランキング「パウンド・フォー・パウンド（PFP）」のランキングを更新。世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（33＝大橋）が前回の2位から1位に浮上した。

2日に東京ドームで前WBC＆IBF統一世界バンタム級王者の中谷潤人（28＝M・T）との32戦無敗対決に3―0判定勝ち。ダウンこそ奪えなかったが高い技術を披露し、7度目の4団体王座同時防衛に成功。日本ボクシング史上最多となる、5万5000人のファンを沸かせた。

井上は24年5月の元世界2階級制覇王者ルイス・ネリ（メキシコ）戦後にも1位に。同月に2位に後退して以来、約2年ぶりの返り咲きとなる。前回はネリ戦直後にオレクサンドル・ウシク（ウクライナ）が世界ヘビー級4団体王座統一戦でタイソン・フューリー（英国）に2―1の判定勝ち。ビッグマッチを制して同級史上初の4団体統一王者となりPFP1位となった経緯もあり、井上の在位は短かったが今回は“長期政権”が見込まれる。

1位だったWBA＆WBC＆IBF3団体統一世界ヘビー級王者オレクサンドル・ウシク（39＝ウクライナ、24勝15KO）は2位。井上と熱戦を演じた中谷は7位に後退した。10位には新たにIBF＆WBO統一世界スーパーフェザー級王者エマヌエル・ナバレッテ（31＝メキシコ）が入った。最新のPFPトップ10は以下のとおり。

（1）井上尚弥（大橋）33勝27KO

（2）オレクサンドル・ウシク（ウクライナ）24勝15KO

（3）シャクール・スティーブンソン（米国）25勝11KO

（4）ジェシー・ロドリゲス（米国）23勝16KO

（5）デビッド・ベナビデス（米国）32勝26KO

（6）ドミトリー・ビボル（ロシア）24勝12KO1敗

（7）中谷潤人（M.T）32勝24KO1敗

（8）デビン・ヘイニー（米国）33勝15KO

（9）オスカー・コラーゾ（米国）13勝10KO

（10）エマヌエル・ナバレッテ（メキシコ）40勝33KO2敗1分け