数々の作品で唯一無二の存在感を放つ黒木華さんと、俳優としての活躍の幅が広がる野呂佳代さんが初タッグで挑むドラマ『銀河の一票』。オリジナル作品だからこその面白さを追求する二人の熱い想いを聞きました。── 日本の映像作品で、最近感じる傾向や特長はありますか？黒木例えば情緒や、役者の表情など、セリフで説明しない時間を大切にするところが日本の作品ならではの魅力だと思うんです。とくに昔の映画にそれを感じて