女優の堀田真由（28）が4日、自身のインスタグラムを更新し、NHKの人気ドラマシリーズ「岸辺露伴は動かない」の最新作「泉京香は黙らない」のオフショットを公開した。この日午後9時半からの放送を前に「岸辺露伴は動かないシリーズ最新作【泉京香は黙らない】新人漫画家西恩ミカを演じております本日よる9時30〜NHK総合みてね〜」と告知。金髪マッシュボブに変身した西恩ミカ役のショットを投稿し、「人生初の鼻ピ」と