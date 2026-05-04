口コミをきっかけに支持を広げ、一時は品薄になるほど話題になった【CANMAKE（キャンメイク）】の「むにゅっとハイライター」。そんな人気シリーズから、この度、新色「05 アメジストブルーム」が登場！ 見た目のパープルからは想像しきれない、やわらかな光を宿すカラーです。仕上がりや使い心地を、実際に試しながらレポートしていきます。 人気シリーズに、トレンド感のあるパ}