新色、待ってた！！【キャンメイクの大人気ハイライター】に「透明感パープル」が仲間入り♡

口コミをきっかけに支持を広げ、一時は品薄になるほど話題になった【CANMAKE（キャンメイク）】の「むにゅっとハイライター」。そんな人気シリーズから、この度、新色「05 アメジストブルーム」が登場！ 見た目のパープルからは想像しきれない、やわらかな光を宿すカラーです。仕上がりや使い心地を、実際に試しながらレポートしていきます。

人気シリーズに、トレンド感のあるパープル系が仲間入り

【キャンメイク】「むにゅっとハイライター」〈先行〉05 アメジストブルーム \638（税込）

ホワイトベージュ系、ピンク系、ベージュ系、ブルー系の既存色に続き、新色として仲間入りしたのは、白みを帯びたやわらかなパープル。気軽に手に取りやすい価格ながら、ツヤ感はどこか上品。7種の美容保湿成分を配合し、肌にフィットするような使い心地も魅力的です。

思わず触れたくなる、“むにゅっと”質感

指で触れると、ぷにっと弾むようなやわらかさ。表面はほんのりマットで、光に当たると繊細なパールがふわっとにじむようにきらめきます。パウダーともクリームとも違う、“むにゅっ”とした質感がこのハイライターの特徴。少し不思議で、思わず触れたくなるような感触です。

肌にのせると、繊細なシルバーラベンダーに

指で触れたときはしっとりとした感触ですが、肌にのせるとなめらかに広がり、さらりと軽やかな仕上がりに。薄くフィットするような密着感もあります。本体は白みを帯びたラベンダーカラーですが、肌にのせると印象はよりやわらかく、温かいシルバーにほんのりパープルを溶かしたようなニュアンスに。ピンクや青みに寄りすぎず、透けるような透明感を感じます。

大人の肌にもなじむ、やりすぎない透明感

頬にのせると、うるっとしたツヤ感で、品よく明るさを添えるような仕上がりに。また肌から浮きにくいように感じました。Cゾーンに広めに入れると、くすみ感をさりげなくカバーしながら、顔色がぱっと冴えるような印象。華やかすぎず、やりすぎ感のないツヤなので、大人の肌にも取り入れやすそうです。

想像以上にやわらかく、日常のメイクにもすっとなじむアメジストブルーム。透明感は欲しいけれど、白浮きやギラつきは避けたい。そんな時に頼りたくなる存在です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

※本記事は、レビュー記事です。商品への評価は筆者の個人的感想です。

writer：Kaori.F