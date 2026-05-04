気象予報士でタレントの吉田ジョージさんが5月3日に亡くなりました。56歳でした。【写真】倒れる直前の投稿所属事務所オフィスキイワードは、同社代表取締役上田彰さん名義で「弊社所属タレントの吉田ジョージが令和8年5月3日に逝去いたしました享年56歳でした」と発表。死因については「4月17日東海テレビの番組出演後に倒れ意識不明のまま帰らぬ人となりましたことを報告いたします」とし、「あまりの突然の訃報に、社員