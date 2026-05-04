気象予報士でタレントの吉田ジョージさんが5月3日に亡くなりました。56歳でした。



【写真】倒れる直前の投稿

所属事務所オフィスキイワードは、同社代表取締役上田彰さん名義で「弊社所属タレントの吉田ジョージが令和8年5月3日に逝去いたしました 享年56歳でした」と発表。



死因については「4月17日東海テレビの番組出演後に倒れ意識不明のまま帰らぬ人となりましたことを報告いたします」とし、「あまりの突然の訃報に、社員・所属タレント スタッフ一同 未だ信じがたい思いでおります 生前 吉田ジョージを温かく応援してくださったファンの皆様 関係者の皆様に 心より御礼申し上げます」と伝えました。



吉田さんは倒れる直前、自身のインスタグラムを更新しており、「木曜の東海テレビ『スイッチ！』ご視聴ありがとうございました。皆で野球ポーズ。私はフォークボールです」と投稿。番組出演者らと笑顔で写真に納まっていました。



吉田さんは関西大学出身。気象予報士の資格を取得後、36歳のときに「お天気お兄さん」としてデビューし、数多くのテレビやラジオ番組に出演。現在は東海テレビの午前の情報番組「スイッチ！」を担当していました。お天気漫談にも取り組み、「R-1ぐらんぷり」に挑戦する一面もありました。