「中日−阪神」（４日、バンテリンドーム）阪神の大山悠輔内野手が打者走者と交錯するアクシデントがあった。細川に逆転３ランを打たれた直後の初回無死。石伊が遊ゴロを放ち、小幡の送球が少し本塁方向へそれた。大山はベースを離れて捕球し、打者走者をタッチ。ここで石伊の左腕が顔面に直撃し、その場にうずくまった。トレーナーに付き添われて、一度ベンチ裏へ。治療後、グラウンドに姿を見せると大きな拍手が送られた