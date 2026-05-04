ももいろクローバーZが5月3日（日・祝）に、東京・千駄ヶ谷の東京体育館と周辺エリアにて、結成18周年記念イベント＜東京ももクロランド＞を開催した。オフィシャルからのレポートをお届けする。◆ライブ写真GWど真ん中、1日限定で開催された本イベントは、老若男女に愛されるももクロらしく、誰もが一日中楽しめるようなテーマパーク型のライブイベントに。メイン会場となった東京体育館周辺とサブアリーナ、隣接するMUFGスタジア