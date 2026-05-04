BALLISTIK BOYZが4月29日にNEW EP「BEAT」をリリースした。◆撮り下ろし写真第二章の本格的な始動となる本作は、4曲全てが新曲という豪華な内容。さらに全曲を通して“愛”がテーマという、意欲作だ。失意の恋愛、狂気の愛、翻弄される愛、普段着の恋愛と、情景の浮かぶ楽曲たちをぜひ聴いてもらいたい。メンバー全員からも、本作について語ってもらった。◆◆◆──4月29日にリリースされる新EP「BEAT」収録曲