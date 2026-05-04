アメリカのイリノイ州にあるバー・オーク墓地で「遺体を掘り起こして別の場所に遺棄し、空いた墓所を再販する」という大規模な不法発掘事件が発生しました。この事件を解決する決定的な証拠となったのは、遺体とともに埋められていたわずかなコケの破片でした。Silent witness: a moss provides important evidence in solving a cemetery crime | Forensic Sciences Research | Oxford Academichttps://academic.oup.com/fsr/arti