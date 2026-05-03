マルチブランドを展開するアダストリアは、5月9日（土）から、TVアニメ『名探偵コナン』とのコラボレーションアイテムを、「LOWRYS FARM（ローリーズファーム）」、「GLOBAL WORK （グローバルワーク）」などの6ブランドの対象店舗および「and ST WEBストア」で発売する。【写真】おしゃれなセットアップやトートバッグも！コラボアイテム詳細■店舗購入者限定のノベルティも 今回登場するのは、“自分だけの真実‐ファッシ