『名探偵コナン』のアパレル＆雑貨、全44種発売へ！ 「ローリーズファーム」など6ブランドとコラボで
マルチブランドを展開するアダストリアは、5月9日（土）から、TVアニメ『名探偵コナン』とのコラボレーションアイテムを、「LOWRYS FARM（ローリーズファーム）」、「GLOBAL WORK （グローバルワーク）」などの6ブランドの対象店舗および「and ST WEBストア」で発売する。
【写真】おしゃれなセットアップやトートバッグも！ コラボアイテム詳細
■店舗購入者限定のノベルティも
今回登場するのは、“自分だけの真実‐ファッション‐を解き明かせ”をテーマに展開される、『名探偵コナン』とのコラボレーションアイテム全44種。
ラインナップには、「GLOBAL WORK」、「LOWRYS FARM」、「RAGEBLUE」、「JEANASIS」、「PAGEBOY」、「PBLIM」の全6ブランドから、ウィメンズ、メンズ、キッズアイテムのほか、雑貨アイテムも多数展開される。
例えば、作品の名場面をデザインしたTシャツやセットアップとして使えるジャケット＆ショートパンツなど、日常的に使いまわせるアイテムが勢ぞろい。
また、ぬいぐるみチャームやポーチ、トートバッグ、ダイカットハンカチなども並び、性別や年齢を問わず、自分らしい着こなしで作品の世界観を楽しめる内容となっている。
また、5月9日（土）には、ららぽーと横浜や横浜相鉄ジョイナスで、5月16日（土）には「and ST TOKYO」で、江戸川コナンらキャラクターの来店イベントを実施するほか、店舗での購入者限定で、ブランドごとにデザインが異なる「オリジナルブロックシール」が先着でプレゼントされる。
【写真】おしゃれなセットアップやトートバッグも！ コラボアイテム詳細
■店舗購入者限定のノベルティも
今回登場するのは、“自分だけの真実‐ファッション‐を解き明かせ”をテーマに展開される、『名探偵コナン』とのコラボレーションアイテム全44種。
例えば、作品の名場面をデザインしたTシャツやセットアップとして使えるジャケット＆ショートパンツなど、日常的に使いまわせるアイテムが勢ぞろい。
また、ぬいぐるみチャームやポーチ、トートバッグ、ダイカットハンカチなども並び、性別や年齢を問わず、自分らしい着こなしで作品の世界観を楽しめる内容となっている。
また、5月9日（土）には、ららぽーと横浜や横浜相鉄ジョイナスで、5月16日（土）には「and ST TOKYO」で、江戸川コナンらキャラクターの来店イベントを実施するほか、店舗での購入者限定で、ブランドごとにデザインが異なる「オリジナルブロックシール」が先着でプレゼントされる。