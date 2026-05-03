ゴールデンウイークの恒例行事となっている「九谷茶碗まつり」が石川県能美市で始まり、大勢の来場者でにぎわっています。九谷茶碗まつりは根上総合文化会館や能美ふるさとミュージアムなど能美市内3か所で開催されていて、計54店舗が軒を連ねています。根上会場には14の店舗が出店し、安価な商品から、普段はなかなか手に入らない逸品まで、掘り出し物が数多く並んでいます。今年も輪島塗や珠洲焼など、能登の復興を応援するブー