◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神７―５巨人（２日・甲子園）ゴールデンウィークの甲子園に詰め掛けた今季最多４万２６３６人が、阪神・佐藤輝明内野手（２７）の衝撃アーチに騒然とした。５点リードの８回。先頭でルシアーノの直球を右翼席に打ち込んだ。「しっかり当たれば（打球速度は）出る」。２試合ぶりでリーグ単独トップの８号ソロは、ＮＰＢ＋によると打球速度１８７・２キロ。ドジャース・大谷、ヤンキース・ジャッジら米メ