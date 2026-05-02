【J2・J3百年構想リーグ WEST-B第14節】(駅スタ)鳥栖 1-1(PK6-5)宮崎<得点者>[鳥]鈴木大馳(75分)[宮]奥村晃司(31分)<警告>[宮]安部崇士(54分)観衆:9,765人主審:山下良美