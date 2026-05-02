今期の新作としてタグ・ホイヤーは、創業以来の核であるクロノグラフ機構に革命をもたらす新作モデル「タグ・ホイヤー モナコ エバーグラフ」を2026年の「Watches & Wonders Geneve」にて発表した。本作に搭載されているのは、、タグ・ホイヤー ラボが開発した新ムーブメントキャリバーTH80-00。時計オーナーの体験をより高いものへと進化させるべく制作された本機構は、タグ・ホイヤー ラボの独自の技術で開発された、柔軟性