俳優の中村雅俊の妻で女優の五十嵐淳子さん（享年７３）が亡くなったことが２日、明らかになった。１９７０年に清純派のアイドル女優として人気を集めた淳子さんの急死に、芸能界は悲しみに包まれた。妻に先立たれた中村を気遣う声も寄せられた。１９９２年のフジテレビ系「誰かが彼女を愛してる」で淳子さんと共演した俳優の中野英雄は自身のインスタグラムで追悼。「五十嵐淳子さん、いつも優しくして頂き有難う御座いました