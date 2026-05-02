【専門家の目｜太田宏介】シント=トロイデンMF伊藤涼太郎が今季9ゴール目を記録ベルギー1部シント=トロイデンは現地時間4月26日にプレーオフ1第5節でメレヘンと対戦し、4-1で勝利を収めた。先発したMF伊藤涼太郎は後半30分に左クロスからボレーシュートを叩き込んで今季9得点目をマークしたなか、元日本代表DF太田宏介氏が注目している。（取材・文＝FOOTBALL ZONE編集部）◇◇◇前半は相手に先制を許す展開