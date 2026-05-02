【専門家の目｜太田宏介】シント=トロイデンMF伊藤涼太郎が今季9ゴール目を記録

ベルギー1部シント=トロイデンは現地時間4月26日にプレーオフ1第5節でメレヘンと対戦し、4-1で勝利を収めた。

先発したMF伊藤涼太郎は後半30分に左クロスからボレーシュートを叩き込んで今季9得点目をマークしたなか、元日本代表DF太田宏介氏が注目している。（取材・文＝FOOTBALL ZONE編集部）

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前半は相手に先制を許す展開となり苦しんでいたが、前半終了間際に同点ゴールを奪うと、後半立ち上がりの5分に途中出場のMFライアン・マーレンのゴールで勝ち越しに成功。さらに1点を加えて迎えた同30分に伊藤が華麗な一撃を突き刺した。

中央でボール受けた伊藤は左サイドへ展開する。そして伊藤はゴール前へと走り込み、浮き球のクロスをダイレクトボレーで合わせると、強烈なシュートをゴール左隅に叩き込んだ。

「プレーオフ2戦目のゴールもそうでしたけど、得点を獲るエリア、タイミングを知っている。1人だけ反応して動き出しているじゃないですか。本当にサッカーIQの高い選手だなと思います。チャンスを感じ取る力は昔から凄かったですし、スーパーゴールも多いですけど、こういったところを堅実に決めきるのはさすがだなと」

28歳の伊藤はアルビレックス新潟から2023年夏にシント＝トロイデンへ加入。1年目は27試合4ゴール、昨季は28試合2ゴールをマークしていた。そして今季は上位争いを繰り広げるチームを攻撃で牽引している。

「間違いなく伊藤選手を経由していい攻撃が始まるチーム。その中で伊藤選手がゴールを取ったのはすごく大きいですし、本当に今ものすごくいい状態にある。チャンピオンズリーグは難しいですけど、ヨーロッパリーグを狙える位置にいるので、このまま引っ張ってほしいですね。神出鬼没というか、こんなところに、ここも入ってくるのみたいな感覚を持っている選手なので、やっぱりアシストも素敵だけどゴールも取ってほしいですよね」

アシストも記録した伊藤はこれで今季公式戦34試合9ゴール7アシストとキャリアハイの数字を残しており、2桁ゴールに王手をかけた。今季限りでクラブとの契約が満了を迎えることもあり、ドイツのクラブからの関心など移籍の噂も伝えられているなか、今夏どのクラブへステップアップするのか、目が離せない。（FOOTBALL ZONE編集部）