北海道教育大の袁克勤・元教授（家族提供）【北京共同】中国で反スパイ法違反の罪で懲役6年の実刑判決を受けた北海道教育大の袁克勤・元教授が、吉林省の長春市で暮らしていることが1日分かった。袁氏の友人らでつくる「袁克勤先生を救う会」が明らかにした。袁氏は2019年5月、母親の葬儀に参列するため中国に帰国後、連絡が取れなくなった。その後に起訴され、24年1月に反スパイ法違反の罪で実刑判決を受けた。救う会は「引き