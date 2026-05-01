2026年5月1日放送の『A-Studio+』に池江璃花子さんが登場。青春時代の思い出を語ります。そこで今回は池江さんが半生を振り返った2024年9月8日の記事を再配信します。*****女子競泳で活躍する池江璃花子選手は、2020年の東京五輪を目指していた18歳の時、急性リンパ性白血病と診断された。「絶望しかなかった」という状況だったにもかかわらず、不屈の精神で復活。“パリ五輪に出場する”という目標を掲げ、4年間闘い続けた。先日