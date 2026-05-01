◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―中日（１日・マツダスタジアム）先発メンバーが発表され、中日は今季初めて２番に福永裕基内野手、３番に村松開人内野手を起用した。４月３０日のＤｅＮＡ戦（バンテリンＤ）で１０試合ぶりにスタメンから外れた大島洋平外野手は「１番・中堅」に復帰。山本泰寛内野手が今季初めてスタメンで起用された。中日の先発オーダーは以下１（中）大島２（三）福永３（遊）村松４（左）細川５（一）ボスラ