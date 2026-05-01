近鉄の“終着駅”とローカル線を巡るツアー日本旅行が2026（令和8）年5月1日から、近畿日本鉄道の団体専用列車「あおぞらII」を貸し切って運行するツアー「近鉄団体専用列車『あおぞらII』で行く 近鉄おくのほそ道と寄り道」を発売します。【とんでもない行程…】これがガチの「近鉄終着駅ツアー」です（画像 )このツアーは、私鉄としては日本最長の営業距離を誇る近鉄の広大な路線網を探訪する企画です。団体専用列車「あおぞ